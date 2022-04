Handball-Kracher: Santos zurück in der Steiermark

Der 29-Jährige, dessen Vertrag in Gummersbach nicht verlängert wird, stand bei einigen heimischen Vereinen ganz oben auf der Wunschliste. Die BT Füchse aus Bruck-Trofaiach machten das Rennen. Santos, der in Leoben groß geworden ist und von dort den Sprung in die große Handball-Welt schaffte, landete also wieder in der Obersteiermark.