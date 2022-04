Knoten Graz-West: Sanierung startet morgen

In den Jahren 1973 und 1974 wurde der Knoten Graz-West, mit dem die A 2 Südautobahn mit der A 9 Pyhrnautobahn verknüpft wurde, in Betrieb genommen. Seitdem wurden die Auf- und Abfahrten sowie die Brücken in diesem Abschnitt zwar in regelmäßigen Abständen instandgesetzt. Jetzt ist aber eine grundlegende Sanierung insbesondere der Brücken, die über die A 2 führen, erforderlich.