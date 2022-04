Knöchel verdreht! Übeltäter bricht in Tränen aus

Auch Vlasic drehte sich nach dem Pfiff zu Westwood um und war sichtlich erschüttert von dem, was er sah. Westwoods Knöchel hatte sich in der Grasnarbe verfangen und in einem unnatürlichen Winkel verdreht. Vlasic konnte es nicht glauben, brach in Tränen aus. Sogar Gegner kamen, um ihn zu trösten. Für Westwood ging es indes in die Klinik. Er wird für den Rest der Saison ausfallen, heißt es.