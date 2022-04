Lawinenhund Svea: Nach Einsatz retour mit der Bahn

Mit dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol flugs zum Einsatzort, in der S-Bahn dann klimaneutral zurück nach Hause: Lawinensuchhund Svea und Hundeführer Stefan Falschlunger von der Bergrettung Flaurling zeigten am Freitag, wie eine zeitgemäße An- und Abreise bei einem Lawineneinsatz funktionieren kann.