Tausende Krokusse blühen im Naturpark Almenland

Los geht‘s

Wir starten in unmittelbarer Nähe der Latschenhütte am Teichalmsee und gehen den Moorlehrpfad entlang. Der Weg ist sehr zu empfehlen, da er informative Einblicke in das Teichalmmoor gibt. Am Ende des Themenwegs gehen wir rechts weg und wandern in Richtung Heulantsch bergauf durch den lichten Wald, bis wir eine Schotterstraße kreuzen. Hier zweigen wir rechts ab und folgen den Sommeralm-Wegweisern.