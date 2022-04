Fallen bei Wohnungskauf: Neues Heim, Glück allein?

Zumeist stellt der Interessent einer Wohnung als erstes ein Kaufangebot an den Verkäufer. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, bereits vor Unterzeichnung des Angebotes umfangreiche Informationen über das Objekt zu sammeln, also ins Grundbuch Einsicht zu nehmen, bei der Baubehörde nachzufragen und Auskünfte beim Verkäufer/Makler/der Hausverwaltung einzuholen. Alle von Makler- bzw. Verkäuferseite gemachten Zusagen sollen bereits im Angebot festgehalten werden. Beim Wohnungskauf von einer Privatperson sollten Sie unbedingt das Thema „Gewährleistung“ ansprechen, da in diesem Bereich der Verkäufer oft für den Käufer nachteilige Vereinbarungen bis hin zum Gewährleistungsausschluss treffen will.