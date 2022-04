Lieferprobleme: Kommt Zeit, kommt Rad

Sie sieht den Grund für die knappen Drahteseln in der Produktion. „Die Industrie stürzt sich voll auf die E-Bikes , deshalb gibt es in den anderen Kategorien weniger“, so Wagner. Speziell bei den Kinderrädern hapert es. Sie rät: „Es gibt in fast jedem Haushalt Kinderräder, die kann man gut wieder herrichten“, so Wagner.