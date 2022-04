Gemeinsam Hürden meistern und Grenzen überwinden

Lustige und originelle Kostüme sind am Start

Bei der Wahl der Kleidung sind ebenso keine Grenzen gesetzt – der Innsbruckathlon wird – wie auch die Events in Linz und Graz – sowohl in sportlicher Montur als auch in lustigen Kostümen bestritten. Markus bestritt den E-Grazathlon 2021 sogar dreimal als Ultra-Läufer im originellen Bierkostüm. Für 2022 hat er dem „beat the city“-Team bereits verraten, dass er bei allen Bewerben in einem neuen Kostüm an den Start gehen wird. „Hier sieht man, der sportliche Ehrgeiz und der Fun des Bewerbs können auch Hand in Hand gehen.“