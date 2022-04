Tausende Fans fiebern „Schlammschlacht“ entgegen

In der großen Klasse geht der Steirer Michael Kratzer als großer Gejagter in die Saison. „Mein Ziel ist klar, ich will meinen Titel verteidigen! Auch wenn ich noch nie als Favorit in eine Saison gegangen bin“, redet der Baierdorfer nicht lange um den heißen Brei herum. Doch er weiß auch, dass der Auftakt kein Honigschlecken wird. „Acht bis zehn Fahrer kämpfen um den Sieg mit. Schon lange hat es in Österreich nicht mehr so ein hohes Niveau gegeben“, stapelt Kratzer tief. Was es für den Heimsieg braucht? „Einen klaren Kopf, einen guten Start, eine saubere Linie und ein bisserl Glück.“