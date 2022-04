Wie armutsgefährdete Tiroler den Zuschuss bekommen

Während in Wien das Zuschuss-Geld automatisch auf das Konto überwiesen wird, muss es in Tirol über ein Formular beim Land beantragt werden. 250 Euro sind über den Heizkostenzuschuss zu holen, noch einmal 250 für den neuen „Energiezuschuss“. Im Optimalfall sind es also 500 Euro, doch die allermeisten (ca. 75%) bekommen letztlich „nur“ 250 Euro.