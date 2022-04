Land Niederösterreich gibt Gas beim Öffi-Aufbau

Ein paar Zahlen zu Beginn: Gut 60 Prozent der Pendler nutzen in Niederösterreich täglich ihr Auto. Der Rest teilt sich 60:40 in Bahn- und Busfahrer auf. „In einem Flächenland gibt es eben viele Orte, die nicht direkt an der Schiene liegen“, so Ebner. Dennoch wolle man für alle Öffi-Angebote schaffen.