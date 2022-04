Jeder hätte sich einen neuen Vertrag verdient

„Jetzt mal ausgiebig feiern“, bleibt das Credo der Truppe, die speziell in ihrer Zusammensetzung und speziell in dem war, was sie auf dem Weg zum siebten Meisterstück Salzburgs – damit wieder alleinige Liga-Nummer eins – schaffte. Speziell wird es aber auch, den Kader für die neue Saison zusammenzustellen. Früher war öfter der Umbruch Thema, heuer soll das große Ziel sein, das Team weitestgehend zusammenzuhalten. Geführt von Matt McIlvane, der mit seiner Betreuerriege um Petersson, Cooper und Co. ganze Arbeit geleistet hat und zu seiner Salzburg-Zukunft Montag sagte: „Der Plan ist hier zu bleiben.“ Vertrag hat er jedenfalls.