Diese Kinder kriegen zweimal Besuch vom Osterhasen

In der Osterwerkstatt des SOS-Kinderdorfes in Seekirchen war in der vergangenen Zeit ordentlich was los! Die Kinder bastelten und backten gemeinsam mit ihren Betreuern was das Zeug hält. „Die fertigen Bastlereien hängen wir dann im Haus auf - das freut die Kinder sehr“, sagt Sozialpädagoge Wolfgang Artmaier. Er ist Betreuer in der Kinder-WG und begleitet sechs Kinder beim Erwachsen werden. Das Flachgauer Kinderdorf beherbergt Kinder, die aus den verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen können.