Land fordert Klarheit über neue Corona-Maßnahmen

414 Corona-Fälle wurden am 12. April 2021 in NÖ gemeldet. Den Spitälern drohte eine Überlastung. Im Osten der Republik wurde daher die Osterruhe verlängert. Auf den Tag genau ein Jahr später wurden fast fünfmal so viele Coronainfektionen – nämlich 1976 – bekannt. Dennoch sprechen die Behörden nun von einer „Entspannung“.