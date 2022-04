Die Blume des Jahres trägt den Namen Janine

Tiroler Sportlerin Janine Flock als Namenspatin

Auch Sportlerinnen und Sportler müssen teilweise mit den unterschiedlichsten Naturgegebenheiten zurechtkommen, weshalb man in der Skeletonpilotin Janine Flock die ideale Blumenpatin sah. „Es freut mich sehr, in diesem Jahr die Namens- und Blumenpatin der diesjährigen Blume des Jahres sein zu dürfen. Ich finde, dass die Patenschaft in Kombination mit meinen sportlichen Ansprüchen perfekt zusammenpasst und sich die Eigenschaften der Blume mit meinen Aktivitäten im Skeleton gut ergänzen“, erklärt die Tirolerin.