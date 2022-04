Neun Corona-Cluster in Pflegeheimen bekannt

„Das hohe Infektionsgeschehen der vergangenen Wochen hat sich auch in den Heimen abgebildet“, weiß man im Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Zurückzuführen sei die Häufung auch auf den Umstand, dass in den Zentren größere Menschengruppen zusammenleben: „Durch die hohe Infektiosität der Omikron-Variante komme es rascher zur Bildung von Clustern.“ Größere Corona-Herde gibt es auch in einer Firma im Bezirk Scheibbs (29), in einer Justizanstalt im Bezirk Hollabrunn (25), einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden (30) und in einer Einrichtung im Bezirk Korneuburg (27) .