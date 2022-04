Vier Verletzte nach Kollision an Kreuzung

Im Kreuzungsbereich der L211 mit der L277 krachten Sonntagmittag eine 21-Jährige und ein 59-Jähriger aus Graz zusammen. Der Mann dürfte laut eigenen Angaben die dortige Stopptafel übersehen und in die Kreuzung eingefahren sein. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 21-jährige Lenkerin, ihr am Beifahrersitz mitgefahrener 22-jähriger Freund sowie zwei 23-jährige Mitfahrer (Tochter und deren Freund) im Pkw des 59-Jährigen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert.