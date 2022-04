Maler mit Parkinson: „Bin der Krankheit dankbar“

„Das Leben ändert sich dramatisch“

„Das verkraftet man anfangs nur schwer, denn das Leben ändert sich dramatisch“, erinnert sich der Wahlsteirer an den Moment der bitteren Wahrheit. „Man kann sehr vieles, was zuvor noch möglich war, nicht mehr tun.“ Das typische Zittern, aber auch das Versteifen der Muskeln und die damit verbundenen Bewegungsstörungen haben enorme Auswirkungen auf das tägliche Leben. An jedem neuen Morgen kann wieder einer der 650 Muskeln im Körper auslassen.