„Es wird Zeit für den ersten Sieg gegen Austria“

In Katar hat sich der 26-Jährige letzte Woche mit Sloweniens Team an der Seite von Atletico Madrids Star Jan Oblak gegen die WM-Fighter Kroatien (1:1) und Katar (0:0) perfekt auf große Spiele vorbereitet: „Die Bedingungen waren super, der Rasen perfekt. Nur die Temperaturen waren gewöhnungsbedürftig. Draußen hat’s 35 Grad, da ist’s so heiß, dass man keinen Menschen auf den Straßen sieht. Im klimatisierten Stadion aber hat’s 20 Grad, da brauchst du einen Trainingsanzug auf der Bank.“