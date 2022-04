84-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt

Gegen 09.00 Uhr fuhr der 63-Jährige auf der Seestraße in Richtung der Packer Straße (B70) und hielt an der Kreuzung Seestraße/Packer Straße sein Fahrzeug an. Zur selben Zeit fuhr die 84-Jährige auf der Packer Straße von Köflach kommend in Richtung Pichling. Laut den Angaben des Pkw-Lenkers habe die 84-Jährige die Fahrgeschwindigkeit verringert und mit dem Fahrtrichtungsanzeiger signalisiert, dass sie nach rechts abbiegen wolle.