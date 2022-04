Skifahrerin schwer verletzt nach Zusammenstoß

Im Skigebiet „Gigijoch“ in Sölden kam es am Freitag gegen 11.50 Uhr zu einem Zusammenstoß auf der Piste. Ein 40-jähriger polnischer Snowboarder und eine 47-jährige Skifahrerin aus Großbritannien krachten ineinander. Beide Wintersportler stürzten dabei. Die 47-Jährige verletzte sich dabei schwer. Der Pole hingegen blieb unverletzt. Nach der Erstversorgung durch den diensthabenden Arzt wurde die Skifahrerin in die MEDALP-Klinik Imst überstellt.