Von Baum am Kopf erwischt: 64-Jähriger verletzt

Holzschlägerungsarbeiten in einem steilen Waldstück in Wies (Bez. Deutschlandsberg) endeten am Freitag für einen 64-Jährigen im Krankenhaus: Der Mann wurde von einem verkeilten Baumstamm am Kopf getroffen und schwer verletzt. Ein anderer Forstarbeiter leistete Erste Hilfe und alarmierte den Notarzt.