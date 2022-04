EVN plant an Kraftakt für mehr grüne Energie

Satte 30 Millionen Euro werden allein in das neue Biomasseheizwerk in Krems investiert. Nicht nur dass für die Region einiges an Wertschöpfung herausspringt, werden in der Region künftig auch 15.000 Haushalte mit Ökostrom und bis zu 30.000 Haushalte mit Naturwärme beliefert: „Wir können bereits am Tag der Inbetriebnahme mit dem Umlegen eines Schalters sofort rund 3000 bestehende Kunden von Wärme aus Erdgas auf Naturwärme umstellen“, erläutert EVN-Sprecher Stefan Zach.