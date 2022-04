Auf zum großen Anradeln-Fest

Nach zwei Jahren Pause kann der traditionelle Start in die neue Rad-Saison in Bad Radkersburg wieder zelebriert werden. Beim großen „Anradeln“-Spektakel an diesem Samstag warten unterschiedliche markierte Touren (kein Nenngeld!) auf Klein und Groß.

Nostalgie-Tour: Mit historischen Rädern, Start 10.45 Uhr, 15 Kilometer.

Mountainbike-Tour: 45 Kilometer, 600 Höhenmeter, Start 11 Uhr.

Panorama-Tour: 80 Kilometer, Start 11.15 Uhr.

Genuss-Tour: 50 Kilometer, Start 11.45 Uhr.

Familien-Tour: 15 Kilometer, Start: 12.15 Uhr.