Alles über die neuesten Tierschutzbildung-Trends

Studierende und Lehrende aus den Bereichen Elementarpädagogik bis Sekundarstufe II, Veterinärmedizin und Freizeitpädagogik sowie alle an Tierschutzbildung Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am 6. Mail bei der Tagung „Tierschutzbildung macht Schule“ weiterzubilden. Hören Sie sich die Vorträgen an und machen Sie bei den Workshops mit!