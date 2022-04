Einen Blick hinter die Maske wagen

Pünktlich zu Beginn der Osterfestspiele eröffnete Wiebe am Donnerstagabend ihre neue Ausstellung. Zu sehen sind im Showroom am Platzl 2 noch bis Ende der Festspiele Masken aller Couleur, die Wiebe zusammen mit ihren modischen Kreationen in Szene setzt. Models führten die bunten Gesichtsbedeckungen mit einer Performance vor. Inspiriert sind die Masken durch Werke ihres verstorbenen Partners und Künstlers Hans M. Bachmayer.