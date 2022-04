Warum Vizekanzler Kogler Steine zertrümmert

Im neuen Recycling-Center der RHI Magnesita wird das Gestein gesammelt, zerkleinert, sortiert und in die diversen Industriezweige rückgeführt. Zur Eröffnung der vier Millionen Euro teuren Anlage kam am Donnerstag Vizekanzler Werner Kogler in die Steiermark. „Es ist sehr gut, wenn man in derart innovative Projekte investiert“, war Kogler voll des Lobes. Durch das Recycling-Konzept mache man sich nicht nur unabhängiger von Importen, sondern spare auch Energie und senke damit den CO2-Ausstoß.