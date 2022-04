Skiurlauber kracht in Tirol gegen Infotafel - tot

Schrecklicher Skiunfall am Dienstagnachmittag im Tiroler Oberland: Ein 26-jähriger Niederländer geriet in Fiss (Bezirk Landeck) über den Pistenrand hinaus, wurde regelrecht ausgehoben und krachte letztlich gegen eine Panoramatafel. Trotz rascher Erstversorgung kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät - er starb noch an der Unfallstelle.