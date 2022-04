100 Jahre Niederösterreich: Das Land feiert

„Unsere Heimat hat sich gut entwickelt und sehr viel an Landesidentität und Selbstbewusstsein gewonnen“, erklärten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesvize Franz Schnabl und Landesrat Gottfried Waldhäusl. Gemeinsam stellten sie gestern im Regierungsviertel in St. Pölten eine der ganz großen Aktivitäten im Jubiläumsjahr vor: Am 25. und 26. Juni sind Bezirksfeste in 22 Städten geplant.