Nach Ostern droht Engpass und Teuerung bei Eiern

Österreich zählt weltweit zu den Ländern mit den höchsten Standards in der Legehennenhaltung.



Als erstes EU-Land hat Österreich die Käfighaltung 2009 verboten. Seit 2012 ist sie in allen EU-Ländern verboten - durch Importe aus Drittländern gelangen dennoch tonnenweise Käfigeier nach Österreich.



61 % der in Österreich produzierten Eier stammen aus Bodenhaltung, 26,5 % aus Freilandhaltung, 12,5 % aus Bio-Haltung.



Fütterung mit Gentechnik-Soja wäre in Österreich zwar erlaubt, die Branche hat sich aber schon 2010 dagegen entschieden. Man setzt etwa auf gentechnikfreies Donau Soja - hier ist wiederum die Ukraine eines der wichtigsten Produktionsländer.