Nach Bundesliga-Torpremiere: „Ich habe es gespürt“

Dem U21-Team mit Rettung auf der Linie Sieg gerettet

Denn am 29. März feierte er in Ried sein Debüt im U21-Nationalteam gegen Norwegen. Der 1,86 Meter große Abwehrspieler hatte nach seiner Einwechslung zu Beginn der zweiten Hälfte eine tragende Rolle. „Weil ich da noch ein Tor verhindert habe, wir 2:1 gewonnen haben. Alles in allem eine sehr gute Woche“, resümierte er.