Heuer schon 20 Tote im steirischen Straßenverkehr

Weniger Verkehrstote während Corona

Relativ wenige Opfer gab es im gesamten Vorjahr (50), genauso wie 2020 (52) in der Steiermark. Die geringere Mobilität in der Pandemie schlug sich auch in diesen Zahlen nieder. Denn in den Jahren davor waren im Schnitt 20 Opfer jährlich mehr zu beklagen.