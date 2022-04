Wo die Sommerferien in NÖ sicher nicht fad werden

Besondere Ferienwoche

Besonderes Highlight im heurigen Jahr ist die „100 Jahre Niederösterreich“-Ferienwoche von 18. bis 22. Juli im WIFI St. Pölten. 160 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und vierzehn Jahren können hier in rund 80 Workshops in Museum oder Betriebswerkstätten oder in die Welt der Wirtschaft eintauchen, sich im Schauspielen oder in Medienberufen versuchen, sportlich auspowern und vieles mehr.