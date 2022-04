Alko-Lenker (18) flüchtete vor der Polizei

Gegen 0.20 Uhr versuchte eine Polizeistreife im Ortsgebiet von Scheifling einen herannahenden Pkw-Lenker für eine routinemäßige Kontrolle anzuhalten. Der 18-jährige Lenker beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und flüchtete auf der B 96 in Richtung Murau bzw. in der Folge über die B 75 in Richtung Oberwölz. Während der über etwa drei Kilometer gehenden Flucht bremste der 18-Jährige sein Fahrzeug abrupt ab bzw. lenkte beim Überholversuch der Polizeistreife sein Fahrzeug stark nach links, sodass es in beiden Fällen beinahe zu einer Kollision gekommen wäre.