Literaturtage auch online bei Publikum beliebt

Von der Eröffnung, inklusive Verleihung des großen Verdienstzeichens des Landes Salzburg an die langjährige Leiterin der Literaturtage Brita Steinwendtner, bis hin zu einzelnen Lesungen – alles kann auf der Homepage als Video nachgeschaut werden. „So kann das Publikum zuhause auch mitten drin sein“, meint Ines Schütz. Gesellige Zusammenkünfte in den umliegenden Gasthäusern, oder Empfänge, gibt es heuer nicht. „Wir hoffen, mit den Lesungen nächstes Jahr wieder zurück in die Wirtshäuser kehren zu können. Dort ist der Austausch und das Erlebnis an sich schon etwas Besonderes“, so Schütz.