Skisaison-Finale: Berge sind nochmals winterlich

Der April wird seinem Ruf gleich zu Monatsbeginn gerecht und „macht, was er will“. So zeigt sich die Steiermark heute erneut von der winterlichen Seite: „Am Samstag kühlt es weiter ab, auf den obersteirischen Bergen können bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen, und sogar im Grazer Raum sind ein paar Schneeflocken möglich“, sagt Zamg-Meteorologe Hannes Rieder. Die Temperaturen gehen im ganzen Land kaum über sechs Grad hinaus. In tieferen Lagen wird noch etwas Regen fallen - ein wahrer Segen nach der wochenlangen Trockenheit. Am Sonntag bläst noch kalter Nordwind durch das Land, aber ab Montag geht es langsam wieder Richtung Frühling.