18-Jähriger wollte Jugendliche ausrauben

„Cash her, dann passiert nix“ - mit diesen Worten wollte ein vorerst unbekannter Täter am Montagabend in St. Ruprecht an der Raab zwei Jugendliche ausrauben. Das 15-jährige Mädchen und der 12-jährige Bursche baten eine vorbeikommende Autofahrerin um Hilfe, der Täter flüchtete. Die Polizei konnte den Täter ausfindig machen, am Donnerstag klickten für einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Weiz die Handschellen.