Materialengpass bringt Kurzarbeit für 240 Arbeiter

Nur Hälfte der Angemeldeten tatsächlich in Kurzarbeit

In der Steiermark haben laut Auskunft des AMS aktuell exakt 4857 Betriebe Kurzarbeit für 53.000 Beschäftigte beantragt. Tatsächlich in Kurzarbeit sind aber nur 25.864 Arbeitnehmer, also nicht einmal die Hälfte der Angemeldeten.