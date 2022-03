Die Streetfood-Profis sind wieder auf Tournee

Frei unter dem Motto „Taste the Taste“ gibt es heuer erstmalig so genannte Tasting-Portionen an jedem Stand oder Truck. Die Veranstalter wollen mit der Preisvorgabe von unter fünf Euro den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich auf kulinarische Weltreise begeben zu können. Gesetzt wird auf eine familienfreundliche Atmosphäre mit Unterhaltung für Klein und Groß. Freuen Sie sich auf Food-Trucks und -Stände mit den verschiedensten Köstlichkeiten aus Nah und Fern - frisch auf die Hand serviert.