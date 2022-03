Wasserspiele öffnen ab Freitag ihre Pforten wieder

In den Wintermonaten restaurierte Holzrestauratorin Katharina Kohler 25 der 163 Holzfiguren und sechs Architekturteile des Mechanischen Theaters in den Wasserspielen. In der barocken Kleinstadt wird auch in der heurigen Saison wieder unermüdlich gehämmert, gesägt und gewerkt. Das „Wiki-Möbel“ in der Ausstellung „SchauLust: Die unerwartete Welt des Markus Sittikus“ wurde in der „Winterpause“ digital. Mittels interaktiven Screen erhalten die Besucher:innen alle Infos über das Leben und Wirken des Gründers von Hellbrunn.