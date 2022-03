Drogenlenker schlief nach Auffahrunfall ein

Mehrere Polizisten mussten am Mittwoch gegen 6 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A1 in Eugendorf ausrücken. Die Beamten staunten nicht schlecht: Einer der beiden Unfalllenker hatte sein Auto am Pannenstreifen abgestellt und schlief am Fahrersitz. Das Radio lief in voller Lautstärke.