„Rallye-Opa“ bremst auch mit 72 Jahren nicht

Alle Schutzengel an Bord

In seiner Karriere hatte Pailer alle Schutzengel mit an Bord. Töchter und Schwiegersöhne waren beim mehrfachen Überschlag in Paldau 2004 live dabei. „Elf Sekunden bin ich geflogen.“ Sigi und Hilde Rieger, langjährige Wegbegleiter, denken mit Schaudern an den Crash. „Da hab ich das erste Mal in meinem Leben nicht gewusst, was ich sagen soll“, so Bergrallye-Sprecher Sigi.