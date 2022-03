Lkw-Fahrer nimmt auf A13 Betonleitwand mit

Ein 30-jähriger Rumäne fuhr am Montag gegen 9.20 Uhr mit einem beladenen Sattelzug auf der Brennerautobahn A13 aus Deutschland kommend in südliche Richtung. Die Sonne blendete den Mann angeblich so stark, dass dieser mit dem Fahrzeug auf der Lueg-Brücke mit dem rechten Vorderrad gegen die dortige Abtrennung zum Baustellenbereich fuhr. Dabei handelt es sich um rund 50 Zentimeter hohe Betonleitwände.