Bereits 250 Tonnen Hilfsgüter wurden geliefert

Eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft hat die Initiative, die von einem Geschäftsmann mit Kontakten in die Ukraine ausgegangen ist, in Guntramsdorf ausgelöst. Mittlerweile brachen aus dem Ort im Bezirk Mödling bereits zwölf voll beladene Sattelschlepper mit mehr als 250 Tonnen (!) Hilfsgütern in die Kriegsregion auf.