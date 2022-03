Geburt im Auto: Laura-Aurelia hatte es eilig

Eilig hatte es die kleine Laura-Aurelia aus Langmannersdorf in Perschling, das Licht der Welt zu erblicken. Beim Einsetzen der Wehen alarmierte die werdende Mama Lydia die Rettungskräfte. Trotz sofortigem Transport samt Blaulicht Richtung Kreißsaal in St. Pölten machte die neue Erdenbürgerin allen einen Strich durch die Rechnung: Beim Stopp auf einer Tankstelle in Pottenbrunn wurde das kleine Mädchen geboren. Danach ging es samt Polizeieskorte doch noch ins Krankenhaus.