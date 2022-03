Einsatzreigen für Alpinpolizei: Kontrollen und Co.

Nicht immer im Rampenlicht, aber trotzdem an vorderster Front: Das ist die heimische Alpinpolizei mit insgesamt 36 Mann. Eingeteilt in zwei Einsatzgruppen – West und Süd – bearbeiteten die Ermittler im Vorjahr insgesamt 628 „Ereignisse“ mit 746 Beteiligten. Von veritablen Rettungsaktionen aus lichten Höhen bis hin zu kleineren Zwischenfällen in Kletterhallen. Die Ermittler sind auf ihrem Gebiet sehr gefragt und auch bestens ausgebildet.