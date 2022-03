Lenker alkoholisiert: Pkw stürzt sechs Meter ab

Der Unfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr. Der 38-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Landesstraße in Tux. „In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus“, heißt es von der Exekutive. In weiterer Folge stürzte das Auto sechs Meter in die Tiefe und landete in einem Bachbett.