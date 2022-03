Verkettung unglücklicher Ereignisse auf der Piste

Notarzthubschrauber im Einsatz

In diesem Moment kam ein dritter Skifahrer (62), ebenfalls aus Deutschland, der genau in diesem Bereich fuhr, zu Sturz. Er schlitterte gegen den am Pistenrand stehenden Mann. Beide Männer wurden verletzt. Der 61-Jährige und die Frau wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz gebracht, der 62-Jährige mittels Akja ins Tal gebracht.