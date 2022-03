Warum Erzherzog Johann Seidenraupen züchtete

Erzherzog als Modernisierer

Erzherzog Johann ging nicht nur als Freund der Steirer, ihrer Traditionen und des Brauchtums in die weiß-grüne Geschichte ein, sondern auch als großer Modernisierer in den verschiedensten Bereichen. So auch in der heimischen Landwirtschaft. Neben dem Import von Maschinen oder der Einrichtung von Mustergütern setzte der „steirische Prinz“ auf eine wichtige Säule der Erneuerung - einen modernen Versuchshof in Graz. Die Grundstücke dafür kauften die Stände am Eggenberger Feld unweit des heutigen Hauptbahnhofes.