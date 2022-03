Raub bei Bankomaten in Salzburg aufgeklärt

„Wenn du mir das Geld nicht gibst, dann werde ich dich töten“, herrschte der Räuber den 20-Jährigen in der Nacht auf den 19. September an einem Bankomaten in der Salzburger Altstadt an. Dazu verpasste er dem jungen Mann noch einen Faustschlag in die Magengrube. In einem unachtsamen Moment konnte das Überfall-Opfer flüchten.